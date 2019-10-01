Леклер бросил девушку ради "Феррари"

Джада Джанни, бывшая девушка пилота "Феррари" Шарля Леклера рассказала о расставании с гонщиком. В прямом эфире в Instagram она сообщила, что спортсмен из Монако хотел сосредоточиться на карьере в "Формуле-1".
"Он оставил меня, потому что захотел посвятить себя "Феррари", - заявила девушка.
Леклер проводит второй сезон в "Формуле-1". В прошлом году он выступал за "Альфа Ромео", набрав 39 очков. В этом сезоне на его счету 9 подиумов и 2 победы. Пилот на данный момент занимает третье место, уступая пилотам "Мерседеса" Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.
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