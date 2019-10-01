Дом футболиста "Атлетико" ограбили накануне матча с "Локомотивом"

Грабители проникли в дом хавбека мадридского "Атлетико" Томаса Парти. Инцидент произошел в понедельник, когда футболист находился в Москве и готовился к игре Лиги чемпионов против "Локомотива".
Воры залезли в дом Парти в Боадилья-дель-Монте и забрали ценные вещи и деньги. Сумму ущерба испанские СИ не называют.
"Атлетико" во вторник, 1 октября сыграет с "Локомотивом" на "РЖД Арене". Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Читайте также:
Леклер бросил девушку ради "Феррари"
Карреру называют главным претендентом на пост тренера "Крыльев"
Тарасенко и Барбашев показали чемпионские перстни за победу в НХЛ
Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.