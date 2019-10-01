Дом футболиста "Атлетико" ограбили накануне матча с "Локомотивом"

Грабители проникли в дом хавбека мадридского "Атлетико" Томаса Парти. Инцидент произошел в понедельник, когда футболист находился в Москве и готовился к игре Лиги чемпионов против "Локомотива".

Воры залезли в дом Парти в Боадилья-дель-Монте и забрали ценные вещи и деньги. Сумму ущерба испанские СИ не называют.

"Атлетико" во вторник, 1 октября сыграет с "Локомотивом" на "РЖД Арене". Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

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