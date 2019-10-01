Тарасенко и Барбашев показали чемпионские перстни за победу в НХЛ

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли. В прошлом сезоне "блюзмены" в финале победили "Бостон Брюинз" со счетом 4:3.
Свои награды получили и российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Игроки показали чемпионские перстни. Они опубликовали фотографии в Instagram.
"Сент-Луис" впервые победил в Кубке Стэнли. Команда существует с 1967 года.
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