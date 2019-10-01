Российские волейболисты обыграли Иран на старте Кубка мира

Мужская сборная России по волейболу обыграла Иран в стартовом матче Кубка мира. Встреча завершилась в четырех сетах - 25:21, 25:18, 24:26, 25:22.

Сборная России набрала три очка и на данный момент возглавляет таблицу. Турнир проходит в Японии. Всего участие в соревнованиях берут 12 команд. Кроме иранцев и россиян, это сборные Египта, Аргентины, США, Польши, Италии, Бразилии, Японии, Туниса, Канады и Австралии.

Кубок мира проходит каждые четыре года. Сборная России трижды выигрывала турнир. Еще четыре раза победила команда СССР. В 2015 году россияне заняли четвертое место.

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