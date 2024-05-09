"Просит россиян о помощи": Виторган передает деньги внукам через друзей

Эммануил Виторган обеспокоен ситуацией, с которой сталкиваются его внуки Полина и Даниил после их окончательного переезда в Израиль.
Полина, ранее работавшая актрисой в Москве, в Израиле пробовала себя в различных ролях, включая помощника бухгалтера, флориста и догситтера. Даниил, отслужив в израильской армии, сейчас трудится официантом в ресторане Тель-Авива.
Эммануил Гедеонович вместе со своей супругой Ириной стараются поддержать молодое поколение, несмотря на то, что сами растят детей. Они передают внукам деньги через друзей, надеясь помочь Полине и Даниилу адаптироваться к новой жизни и найти стабильное положение.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.