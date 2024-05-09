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Избавьтесь от усталости: простые рецепты кремов под глаза для освежающего ухода за кожей

Простые и эффективные рецепты кремов под глаза: уход, который работает

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Если устали от признаков усталости на лице и ищете естественные методы ухода за кожей, то вы попали по адресу. Мы предлагаем простые, но эффективные рецепты от bebeautiful.in, которые не только помогут избавиться от темных кругов, но и позаботятся о нежной коже под глазами.

Простые и эффективные рецепты кремов под глаза: уход, который работает
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694 is licensed under Creative Commons Zero

Огуречный крем с успокаивающим действием алоэ вера

Ингредиенты:

  • 1 средний огурец
  • 1 столовая ложка свежего геля алоэ вера
  • 1 чайная ложка миндального или кокосового масла

Нарежьте и измельчите огурец до получения пюре. Процедите смесь, чтобы удалить мякоть. Добавьте в сок свежий гель алоэ вера и миндальное или кокосовое масло. Хорошо перемешайте до получения кремообразной консистенции. Храните крем в чистом контейнере в холодильнике для охлаждающего эффекта. Нанесите крем под глаза перед сном, аккуратно массируя кожу. Оставьте на ночь, а утром смойте.

Освежающий крем с кофе и кокосовым маслом

Понадобиться:

  • 2 столовые ложки кофейной гущи
  • 1 столовая ложка кокосового масла
  • 1 чайная ложка масла с витамином Е

Смешайте кофейную гущу и кокосовое масло до образования однородной массы. Добавьте масло с витамином Е и хорошо перемешайте. Переложите смесь в чистый контейнер и оставьте в холодильнике. Нанесите небольшое количество крема вокруг глаз и массируйте до впитывания. Остатки уберите ватным диском. Кофеин помогает уменьшить отечность и темные круги, а кокосовое масло увлажняет кожу.

Готовьте лучшие кремы под глаза и наслаждайтесь свежим взглядом!

Избавьтесь от Темных Кругов Под Глазами Всего 2 ингредиента РЕЦЕПТ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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