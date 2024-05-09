Избавьтесь от усталости: простые рецепты кремов под глаза для освежающего ухода за кожей

Простые и эффективные рецепты кремов под глаза: уход, который работает

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если устали от признаков усталости на лице и ищете естественные методы ухода за кожей, то вы попали по адресу. Мы предлагаем простые, но эффективные рецепты от bebeautiful.in, которые не только помогут избавиться от темных кругов, но и позаботятся о нежной коже под глазами.

Фото: pixabay.com by pixabay user 422694 is licensed under Creative Commons Zero

Огуречный крем с успокаивающим действием алоэ вера

Ингредиенты:

1 средний огурец

1 столовая ложка свежего геля алоэ вера

1 чайная ложка миндального или кокосового масла

Нарежьте и измельчите огурец до получения пюре. Процедите смесь, чтобы удалить мякоть. Добавьте в сок свежий гель алоэ вера и миндальное или кокосовое масло. Хорошо перемешайте до получения кремообразной консистенции. Храните крем в чистом контейнере в холодильнике для охлаждающего эффекта. Нанесите крем под глаза перед сном, аккуратно массируя кожу. Оставьте на ночь, а утром смойте.

Освежающий крем с кофе и кокосовым маслом

Понадобиться:

2 столовые ложки кофейной гущи

1 столовая ложка кокосового масла

1 чайная ложка масла с витамином Е

Смешайте кофейную гущу и кокосовое масло до образования однородной массы. Добавьте масло с витамином Е и хорошо перемешайте. Переложите смесь в чистый контейнер и оставьте в холодильнике. Нанесите небольшое количество крема вокруг глаз и массируйте до впитывания. Остатки уберите ватным диском. Кофеин помогает уменьшить отечность и темные круги, а кокосовое масло увлажняет кожу.

Готовьте лучшие кремы под глаза и наслаждайтесь свежим взглядом!

Избавьтесь от Темных Кругов Под Глазами Всего 2 ингредиента РЕЦЕПТ