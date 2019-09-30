Судья Карасев получил назначение на матч Лиги Европы

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между голландским "Фейеноордом" и "Порту". Ассистентами Карасева станут Игорь Деешко и Максим Гаврилин. Резервным рефери выступает Виталий Мешков, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Фейеноорд" и "Порту" выступают в группе G. Матч между голландским и португальским клубами пройдёт 3 октября в Роттердаме на стадионе "Де Куйп". Начало встречи в 19:55 мск.

40-летний Карасев является арбитром ФИФА с 2010 года. В июня 2013 года он вошёл в элитную категорию арбитров УЕФА, но в декабре 2014 года не был повышен в классе, вернувшись в первую категорию.

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