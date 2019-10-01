Екатеринбург дополнительно получит 2,5 млрд рублей на Универсиаду

Екатеринбург получит 2,5 млрд рублей на организационные расходы Универсиады-2023. В 2020 году будет выделено 193 млн рублей, в 2021 году - 625 млн, в 2022 - 1,7 млрд рублей, говорится в бюджетном плане на три года.

Ранее стало известно, что всего на Универсиаду-2023 будут потрачены 79 млрд рублей. К соревнованиям планируют построить Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики, Деревню Универсиады, футбольную академию и другие объекты.

Добавим, уже создан оргкомитет по подготовке к Универсиаде, его возглавляет зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. В оргкомитет вошли представители бизнеса Екатеринбурга.

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