Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Екатеринбург дополнительно получит 2,5 млрд рублей на Универсиаду

Спорт print

Екатеринбург получит 2,5 млрд рублей на организационные расходы Универсиады-2023. В 2020 году будет выделено 193 млн рублей, в 2021 году - 625 млн, в 2022 - 1,7 млрд рублей, говорится в бюджетном плане на три года.

Ранее стало известно, что всего на Универсиаду-2023 будут потрачены 79 млрд рублей. К соревнованиям планируют построить Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики, Деревню Универсиады, футбольную академию и другие объекты. 

Добавим, уже создан оргкомитет по подготовке к Универсиаде, его возглавляет зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. В оргкомитет вошли представители бизнеса Екатеринбурга.

Читайте также:

Легкоатлетка Ласицкене не будет отказываться от российского гражданства

ФИФА обязал "Кардифф" заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста

Кучеров обошел Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ

Темы екатеринбург универсиада-2023
Обсудить
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 18
Здоровье
Местные агенты, криохирругия и другие виды терапии, применяемые в дерматологии
Здоровье
Для благоприятного прогноза важно быстро выявить и лечить НЭК у детей
Новости Все >
Адвокат Трампа интересовался деятельностью Байдена на Украине
Российские волейболисты обыграли Иран на старте Кубка мира
Президент Польши призвал остановить "имперскую политику" России
Екатеринбург дополнительно получит 2,5 млрд рублей на Универсиаду
Мадуро: Россия является одной из великих держав XXI века
Легкоатлетка Ласицкене не будет отказываться от российского гражданства
Экоактивистку Грету Тунберг пригласили на выступление в Госдуму
Штаб ВМС Швеции перенесли на подземную базу из-за "российской угрозы"
Глава МИД Белоруссии не видит смысла в размещении военной базы РФ
Кремль ожидает согласования "формулы Штайнмайера" в Минске
Последние материалы
Экоактивистку Грету Тунберг пригласили на выступление в Госдуму
Местные агенты, криохирругия и другие виды терапии, применяемые в дерматологии
Штаб ВМС Швеции перенесли на подземную базу из-за "российской угрозы"
Глава МИД Белоруссии не видит смысла в размещении военной базы РФ
Кремль ожидает согласования "формулы Штайнмайера" в Минске
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Тонна кокаина спасла жизнь потерпевшим кораблекрушение
Воспитанница детдома на Сахалине погибла в ванне с кипятком
Депутат Госдумы: надо увеличить число плановых проверок медучреждений
В 7 миллионов рублей обошелся Билану "пьяный концерт" в Самаре
Популярное
Недвижимость
Дом Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: небольшой коттедж из натуральных материалов

Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк ﻿супругов.

Дом Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: небольшой коттедж из натуральных материалов
Педагог, уволенная за откровенные фото, призвала коллег "раздеться"
Общество
Педагог, уволенная за откровенные фото, призвала коллег "раздеться"
Правительство
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Новости спорта
Легкоатлетки возмущены слишком откровенными съемками на ЧМ
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 18 Владимир Губарев Любовь Степушова Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке? Любовь Степушова Василий Амирджанов На сетевом посту: полиция накажет своих обидчиков Василий Амирджанов
Комментарии
Большинство дел о неуважении к власти завели из-за слов в адрес Путина
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Штаб ВМС Швеции перенесли на подземную базу из-за "российской угрозы"
Минздрав пообещал бороться с "антивакцинальным лобби"
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Собчак и Богомолов обманули гостей своей свадьбы
Организаторы воскресного митинга в Москве устроили «карусели»
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Генштаб поддерживает увеличение штрафа за уклонение от службы
Экоактивистку Грету Тунберг пригласили на выступление в Госдуму
Тонна кокаина спасла жизнь потерпевшим кораблекрушение
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
Роскомнадзор счел опасным для России новый стриминговый сервис Apple
Дональд Трамп слил Украину навсегда
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Генштаб поддерживает увеличение штрафа за уклонение от службы
Назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве не понравилось Кремлю
Исследователи обнаружили опасность умных устройств
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Главе МИДа Сергею Лаврову пора подумать об отставке?
История и современность
Перуанские археологи обнаружили места массовых жертвоприношений детей
Перуанские археологи обнаружили места массовых жертвоприношений детей
Пять нелепых смертей европейских королей
Пять нелепых смертей европейских королей
Генштаб поддерживает увеличение штрафа за уклонение от службы
Генштаб поддерживает увеличение штрафа за уклонение от службы
Польша рассмотрит предложение России о моратории на РСМД вместе с НАТО
Польша рассмотрит предложение России о моратории на РСМД вместе с НАТО
Военный эксперт: "Все что нам надо знать об армии Норвегии, мы знаем"
Военный эксперт: "Все что нам надо знать об армии Норвегии, мы знаем"
На Камчатке проходят масштабные учения Тихоокеанского флота России
На Камчатке проходят масштабные учения Тихоокеанского флота России
Операция "Тайфун": в чем ошиблось советское командование
Операция "Тайфун": в чем ошиблось советское командование
Почему первый в мире полярный летчик десятилетиями скрывал свой подвиг
Почему первый в мире полярный летчик десятилетиями скрывал свой подвиг
"Русские пришли": в Норвегии нашли спецназ из России
"Русские пришли": в Норвегии нашли спецназ из России
Рассекречивание бесед Путина с Трампом и Зеленским грозит войной
Рассекречивание бесед Путина с Трампом и Зеленским грозит войной
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Полнолуние оказывает негативное влияние на сон: правда ли это
Семейный гороскоп на 30.09 - 6.10: в доме Девы гармония, покой, а Рыбы уйдут на сторону
Гороскоп народного здоровья на 30.09 - 6.10: у Весов удачно пройдет операция, у Скорпиона скакнет давление
Есть ли связь между фазами Луны и менструальным циклом у женщины
После 60 лет женщины в два раза чаще страдают болезнью Альцгеймера, чем мужчины
Известные люди, которым почти не нужен сон
Главные заблуждения о появлении аллергии у детей
Четыре продукта, которые нужно включить в рацион при повышенном холестерине
Подмосковные врачи спасают новорожденного ребенка весом 1700 граммов
Подмосковные врачи спасают новорожденного ребенка весом 1700 граммов
Оптимисты реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями
Оптимисты реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями
Мужской гороскоп на октябрь
Мужской гороскоп на октябрь
Марии Кончаловской исполнилось 20 лет
Марии Кончаловской исполнилось 20 лет
Священник осудил СМИ из-за слухов о Заворотнюк
Священник осудил СМИ из-за слухов о Заворотнюк
В интернете продают фотоснимки из палаты Заворотнюк
В интернете продают фотоснимки из палаты Заворотнюк
Женский гороскоп на октябрь
Женский гороскоп на октябрь
Как женщине пережить развод
Как женщине пережить развод
Житель Калининграда обокрал квартиру и забыл в ней свой паспорт
Житель Калининграда обокрал квартиру и забыл в ней свой паспорт
Сын отравил отца жидкостью от насекомых, чтобы получить квартиру
Сын отравил отца жидкостью от насекомых, чтобы получить квартиру
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ