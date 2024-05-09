Учёные вырастили растения на радиоактивной почве: прорыв в борьбе с экологическими катастрофами

Ученые из института RIKEN в Республике Корея разработали метод, позволяющий растениям расти в радиоактивно загрязненных почвах, блокирующих калиевые каналы корней.
Используя профилирование транскриптома, они исследовали Arabidopsis thaliana и обнаружили, что цезий в почве уменьшает активность передачи сигналов абсцизовой кислоты (АБК). Эксперименты на мутантах показали, что растения с отключенным регулятором АБК могут расти, несмотря на радиоактивное загрязнение, сообщает Planta.
Эти результаты могут способствовать созданию новых устойчивых культур и борьбе с экологическими проблемами.
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