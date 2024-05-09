Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали о вредных привычках у кошек
BMW прогнозирует снижение прибыли из-за инвестиций в электромобили и рост затрат
Наступил страховой случай: что делать?
Как кусочки хлеба помогут огурцам
Эммануил Виторган обеспокоен будущим своих внуков после их переезда в Израиль
Топ великолепных городов среди песков, забытых веками
Почти 3 тысячи квартир ежедневно выводится на рынок
Томатный суп с консервированной фасолью: очень экономичный вегетарианский обед
Чем полезны грецкие орехи для здоровья
Учёные вырастили растения на радиоактивной почве: прорыв в борьбе с экологическими катастрофами

Planta: изобретён метод выращивания растений в радиоактивной почве

0:41
Наука

Ученые из института RIKEN в Республике Корея разработали метод, позволяющий растениям расти в радиоактивно загрязненных почвах, блокирующих калиевые каналы корней.

Planta: изобретён метод выращивания растений в радиоактивной почве
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Используя профилирование транскриптома, они исследовали Arabidopsis thaliana и обнаружили, что цезий в почве уменьшает активность передачи сигналов абсцизовой кислоты (АБК). Эксперименты на мутантах показали, что растения с отключенным регулятором АБК могут расти, несмотря на радиоактивное загрязнение, сообщает Planta.

Эти результаты могут способствовать созданию новых устойчивых культур и борьбе с экологическими проблемами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Музыканты Мария Зайцева и Алексей Гоман с улыбкой шли в ЗАГС разводиться
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Последние материалы
Эксперты рассказали о вредных привычках у кошек
Planta: изобретён метод выращивания растений в радиоактивной почве
BMW прогнозирует снижение прибыли из-за инвестиций в электромобили и рост затрат
Наступил страховой случай: что делать?
Как кусочки хлеба помогут огурцам
Эммануил Виторган обеспокоен будущим своих внуков после их переезда в Израиль
Топ великолепных городов среди песков, забытых веками
Почти 3 тысячи квартир ежедневно выводится на рынок
Томатный суп с консервированной фасолью: очень экономичный вегетарианский обед
Чем полезны грецкие орехи для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников