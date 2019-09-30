Кучеров обошел Овечкина в рейтинге лучших игроков НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал лучшим из российских игроков в НХЛ по версии телеканала NHL Network. Форвард занял второе место в рейтинге. Возглавляет список канадец Коннор Макдэвид.

В прошлом сезоне Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ, а также награды лучшему бомбардиру "Арт Росс Трофи" и приза Теда Линдсея как лучший игрок по мнению профсоюза хоккеистов НХЛ.

В топ-50 рейтинга вошли еще шесть российских хоккеистов: Александр Овечкин ("Вашингтон", 6-е место), Андрей Василевский ("Тампа Бэй", 15-е место), Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс", 21-е), Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз", 28-е), Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз", 30-е) и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз", 40-е).

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