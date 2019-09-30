Футболист "Дерби" выбыл из строя на год из-за ДТП в пьяном виде

Защитник английского футбольного клуба "Дерби Каунти" Ричард Кио выбыл из строя на длительный срок. 33-летний футболист получил разрыв двух связок колена. Восстановление игрока может занять до 15 месяцев, сообщает Sky.

Инцидент с футболистом произошел после ужина футболистов "Дерби", в ходе которого он выпил алкоголь. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, но игроки отказались и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого партнеры Ричарда были арестованы.

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