Легкоатлетка Феликс обошла Болта по количеству наград на ЧМ

Американская легкоатлетка Эллисон Феликс завоевала золото чемпионата мира в эстафете 4 по 400 м. Она стала 12-кратной чемпионкой мира. По количеству наград спортсменка обошла одного из самых известных спортсменов Усэйна Болта.

33-летняя американка является единственной в истории шестикратной олимпийской чемпионкой - легкоатлеткой.

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