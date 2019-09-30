Легкоатлетка Феликс обошла Болта по количеству наград на ЧМ

Американская легкоатлетка Эллисон Феликс завоевала золото чемпионата мира в эстафете 4 по 400 м. Она стала 12-кратной чемпионкой мира. По количеству наград спортсменка обошла одного из самых известных спортсменов Усэйна Болта.
33-летняя американка является единственной в истории шестикратной олимпийской чемпионкой - легкоатлеткой.
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