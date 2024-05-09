Доступная недвижимость в Московской области: где найти дачу за 250 тысяч рублей

В Подмосковье можно купить дачу за 250 тысяч рублей — это самая низкая цена в регионе, как сообщили эксперты Max Realty "Ленте.ру". По такой стоимости доступны два объекта: дача на четырехсотках в Луховицком районе и маленький деревянный домик на шестисотках в округе Шатура.
На данный момент в Московской области выставлено на продажу 424 объекта до одного миллиона рублей. За последний месяц их количество увеличилось на 16%. Большой выбор бюджетной загородной недвижимости предлагается в Егорьевском городском округе.
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