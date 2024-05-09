Овощной томатный суп с консервированной фасолью: для его приготовления нужна всего одна банка

Из банки с консервированной фасолью и свежих овощей можно приготовить восхитительно ароматный томатный суп, который станет прекрасным выбором для обеда или ужина. Рецепт предложен сайтом "Лайфхакер.ру".
Фото: commons.wikimedia.org by Scott Veg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Количество порций: 4
Ингредиенты:
— 2 штуки картофеля,
— 1 штука репчатого лука,
— 1 штука моркови,
— 1 стебель сельдерея,
— 2 столовые ложки растительного масла,
— 1 200 мл овощного бульона или воды,
— 1 банка фасоли в томатном соусе,
— 1 столовая ложка томатной пасты,
— соль по вкусу,
— молотый чёрный перец по вкусу,
— острый перец (по желанию).
Приготовление:
Нарежьте картофель на небольшие кусочки, а лук, морковь и сельдерей на совсем маленькие.
В кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне и обжарьте лук, морковь и сельдерей несколько минут, пока они не станут мягкими и ароматными.
Добавьте нарезанный картофель и залейте горячим овощным бульоном или водой. Доведите до кипения и варите примерно 10-15 минут, пока картофель не станет мягким.
Влейте в суп фасоль в томатном соусе, добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте варить суп еще около 5 минут, чтобы все вкусы соединились.
По желанию, добавьте немного острого перца за несколько минут до готовности или перед подачей блюда.
Ваш томатный суп с консервированной фасолью готов! Подавайте его горячим со свежей зеленью или хлебом. Наслаждайтесь вкусом этого питательного и ароматного блюда!
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Томатный Суп с Фасолью за 15 МИНУТ! Очень БЫСТРЫЙ и ВКУСНЫЙ Рецепт Томатного СУПА