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Овощной томатный суп с консервированной фасолью: для его приготовления нужна всего одна банка

Томатный суп с консервированной фасолью: очень экономичный вегетарианский обед

1:45
Еда

Из банки с консервированной фасолью и свежих овощей можно приготовить восхитительно ароматный томатный суп, который станет прекрасным выбором для обеда или ужина. Рецепт предложен сайтом "Лайфхакер.ру".

Томатный суп с консервированной фасолью: очень экономичный вегетарианский обед
Фото: commons.wikimedia.org by Scott Veg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 2 штуки картофеля,

— 1 штука репчатого лука,

— 1 штука моркови,

— 1 стебель сельдерея,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 1 200 мл овощного бульона или воды,

— 1 банка фасоли в томатном соусе,

— 1 столовая ложка томатной пасты,

— соль по вкусу,

— молотый чёрный перец по вкусу,

— острый перец (по желанию).

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель на небольшие кусочки, а лук, морковь и сельдерей на совсем маленькие.
  2. В кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне и обжарьте лук, морковь и сельдерей несколько минут, пока они не станут мягкими и ароматными.
  3. Добавьте нарезанный картофель и залейте горячим овощным бульоном или водой. Доведите до кипения и варите примерно 10-15 минут, пока картофель не станет мягким.
  4. Влейте в суп фасоль в томатном соусе, добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте варить суп еще около 5 минут, чтобы все вкусы соединились.
  5. По желанию, добавьте немного острого перца за несколько минут до готовности или перед подачей блюда.

Ваш томатный суп с консервированной фасолью готов! Подавайте его горячим со свежей зеленью или хлебом. Наслаждайтесь вкусом этого питательного и ароматного блюда!

Томатный Суп с Фасолью за 15 МИНУТ! Очень БЫСТРЫЙ и ВКУСНЫЙ Рецепт Томатного СУПА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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