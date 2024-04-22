Лёгкий и сытный куриный суп с белой фасолью из банки: нет ничего проще!

Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт курицы в супе с фасолью прост и вкусен. В этом супе от KP.RU отлично сочетаются нежное мясо курицы, ароматные овощи и питательная белая фасоль.

Фото: openverse.org by dichohecho is licensed under CC BY 2.0.

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 400 г куриного филе без кожи,

— 1 банка консервированной белой фасоли,

— 2 шт картофеля,

— 1 луковица,

— 1 морковка,

— 1/4 шт болгарского перца,

— 1 пучок петрушки,

— 2 ст. ложки подсолнечного масла,

— соль по вкусу.

Приготовление:

В большую кастрюлю налейте холодную воду и поставьте на огонь. Добавьте нарезанное куриное филе и варите до готовности, снимая пену. Это займёт около 20-25 минут. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Добавьте его в кастрюлю с варящимся куриным филе и варите до готовности картофеля. В отдельной сковороде разогрейте подсолнечное масло. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте нарезанную морковь и обжаривайте до мягкости. Посолите суп по вкусу, добавьте промытую фасоль и доведите до кипения. Нарежьте болгарский перец соломкой и добавьте в суп. Продолжайте варить до кипения. Перед подачей посыпьте суп нарезанной петрушкой. Готовый суп с курицей и фасолью можно подать горячим. Приятного аппетита!