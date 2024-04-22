Лёгкий и сытный куриный суп с белой фасолью из банки: нет ничего проще!
Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед
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Рецепт курицы в супе с фасолью прост и вкусен. В этом супе от KP.RU отлично сочетаются нежное мясо курицы, ароматные овощи и питательная белая фасоль.
Фото: openverse.org by dichohecho is licensed under CC BY 2.0.
Количество порций: 4
Ингредиенты:
— 400 г куриного филе без кожи,
— 1 банка консервированной белой фасоли,
— 2 шт картофеля,
— 1 луковица,
— 1 морковка,
— 1/4 шт болгарского перца,
— 1 пучок петрушки,
— 2 ст. ложки подсолнечного масла,
— соль по вкусу.
Приготовление:
- В большую кастрюлю налейте холодную воду и поставьте на огонь. Добавьте нарезанное куриное филе и варите до готовности, снимая пену. Это займёт около 20-25 минут.
- Очистите и нарежьте картофель кубиками. Добавьте его в кастрюлю с варящимся куриным филе и варите до готовности картофеля.
- В отдельной сковороде разогрейте подсолнечное масло. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте нарезанную морковь и обжаривайте до мягкости.
- Посолите суп по вкусу, добавьте промытую фасоль и доведите до кипения.
- Нарежьте болгарский перец соломкой и добавьте в суп. Продолжайте варить до кипения.
- Перед подачей посыпьте суп нарезанной петрушкой. Готовый суп с курицей и фасолью можно подать горячим. Приятного аппетита!
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КУРИНЫЙ СУП С ФАСОЛЬЮ! Мой самый любимый суп!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру