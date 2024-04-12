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Нежная намазка на бутерброды из тахини и белой фасоли: такой паштет вы ещё не пробовали

Готовим вкусный паштет из белой фасоли

0:47
Еда

Нежный сливочный вкус, воздушная консистенция – вы ещё никогда не пробовали такую намазку на бутерброды. Паштет из тахини и белой фасоли получится очень сытным, но в то же время низкокалорийным. 

Готовим вкусный паштет из белой фасоли
Фото: commons.wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 банка белой фасоли (без жидкости) или 1 стакан сушёной фасоли,
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых,
  • ½ стакана тахини,
  • ¼ стакана свежевыжатого лимонного сока,
  • соль и чёрный перец.

Приготовление

  1. Если вы используете сушёную фасоль, замочите её на ночь, затем варите из расчёта 1 стакан фасоли на 4 стакана воды примерно 25–30 минут.
  2. Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте.
  3. Приправьте солью и перцем и перемешайте.
Паштет из фасоли - вы удивитесь, как это вкусно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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