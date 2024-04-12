Нежная намазка на бутерброды из тахини и белой фасоли: такой паштет вы ещё не пробовали
Готовим вкусный паштет из белой фасоли
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Нежный сливочный вкус, воздушная консистенция – вы ещё никогда не пробовали такую намазку на бутерброды. Паштет из тахини и белой фасоли получится очень сытным, но в то же время низкокалорийным.
Фото: commons.wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 банка белой фасоли (без жидкости) или 1 стакан сушёной фасоли,
- 2 зубчика чеснока, измельчённых,
- ½ стакана тахини,
- ¼ стакана свежевыжатого лимонного сока,
- соль и чёрный перец.
Приготовление
- Если вы используете сушёную фасоль, замочите её на ночь, затем варите из расчёта 1 стакан фасоли на 4 стакана воды примерно 25–30 минут.
- Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте.
- Приправьте солью и перцем и перемешайте.
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Паштет из фасоли - вы удивитесь, как это вкусно!
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру