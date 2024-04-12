Нежная намазка на бутерброды из тахини и белой фасоли: такой паштет вы ещё не пробовали

Готовим вкусный паштет из белой фасоли

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежный сливочный вкус, воздушная консистенция – вы ещё никогда не пробовали такую намазку на бутерброды. Паштет из тахини и белой фасоли получится очень сытным, но в то же время низкокалорийным.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 банка белой фасоли (без жидкости) или 1 стакан сушёной фасоли,

2 зубчика чеснока, измельчённых,

½ стакана тахини,

¼ стакана свежевыжатого лимонного сока,

соль и чёрный перец.

Приготовление

Если вы используете сушёную фасоль, замочите её на ночь, затем варите из расчёта 1 стакан фасоли на 4 стакана воды примерно 25–30 минут. Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте. Приправьте солью и перцем и перемешайте.