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Как отсрочить появление морщин: какие привычки и заболевания ускоряют старение

Названы причины раннего старения и появления морщин

1:30
Здоровье

Быстрое старение происходит из-за ряда различных факторов.

Названы причины раннего старения и появления морщин
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В этой статье мы расскажем, что именно ускоряет процесс старения организма, какие привычки этому способствуют.

Что способствует быстрому старению

Если человек ведет малоподвижный образ жизни без регулярных физических нагрузок, то ускоряется процесс старения организма.

Питание также играет важную роль. Фастфуд, сладкая газировка, вредная пища, перекусы, несбалансированное питание — причины преждевременного старения кожи. В рационе должны преобладать овощи и фрукты, натуральная клетчатка, продукты, богатые витаминами и минералами.

На старение влияет и нехватка витамина D, который эффективно борется с первыми признаками старения. Он также способствует укреплению кровеносных сосудов, мелких капилляров, поддерживает тонус и увлажненность кожи.

Кроме того, плохая осанка, пребывание на солнце и естественное ослабление мышц шеи могут привести к ускоренному старению.

Поэтому важно следить за здоровьем спины и заниматься любой физической активностью: бегом, плаванием, ходьбой, йогой, фитнесом, растяжкой. Наносите солнцезащитный крем на открытые участки кожи. Важно знать, что защита от ультрафиолетовых лучей солнца нужна и в пасмурную погоду, и даже зимой.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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