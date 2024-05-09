Как отсрочить появление морщин: какие привычки и заболевания ускоряют старение

Названы причины раннего старения и появления морщин

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Быстрое старение происходит из-за ряда различных факторов.

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В этой статье мы расскажем, что именно ускоряет процесс старения организма, какие привычки этому способствуют.

Что способствует быстрому старению

Если человек ведет малоподвижный образ жизни без регулярных физических нагрузок, то ускоряется процесс старения организма.

Питание также играет важную роль. Фастфуд, сладкая газировка, вредная пища, перекусы, несбалансированное питание — причины преждевременного старения кожи. В рационе должны преобладать овощи и фрукты, натуральная клетчатка, продукты, богатые витаминами и минералами.

На старение влияет и нехватка витамина D, который эффективно борется с первыми признаками старения. Он также способствует укреплению кровеносных сосудов, мелких капилляров, поддерживает тонус и увлажненность кожи.

Кроме того, плохая осанка, пребывание на солнце и естественное ослабление мышц шеи могут привести к ускоренному старению.

Поэтому важно следить за здоровьем спины и заниматься любой физической активностью: бегом, плаванием, ходьбой, йогой, фитнесом, растяжкой. Наносите солнцезащитный крем на открытые участки кожи. Важно знать, что защита от ультрафиолетовых лучей солнца нужна и в пасмурную погоду, и даже зимой.