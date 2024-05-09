Этим вредным привычкам кошек учит сам хозяин: угадайте, какие

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Эксперты рассказали о вредных привычках у кошек

2:19
Зоосфера » Кошки

Владельцы кошек часто так сильно привязываются к своим пушистым друзьям, что уступают всем их капризам.

Эксперты рассказали о вредных привычках у кошек
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Маленькие котята настолько очаровательны, что им трудно отказать, а во взрослом возрасте их уже сложно чему-то отучить.

В статье обсуждаются распространенные вредные привычки, которые хозяева сами прививают кошкам, и методы, как отучить от них взрослую кошку.

Попрошайничество еды

Ситуация, когда кошка умоляюще смотрит на тарелку во время еды хозяина, знакома многим. Отказать такой мордочке сложно из-за её умилительного взгляда и возможной агрессивной реакции. Важно начинать воспитание с раннего возраста, привыкая животное кормиться только из своей миски. Если кошка упрашивает добавки, её следует отвести к своей еде, и если она отказывается есть, миску убирают на несколько часов до исчезновения капризов.

Совместный сон в кровати

Кошки любят тепло, поэтому часто выбирают кровать хозяина для сна. Новорожденные котята ищут уют в кровати, чтобы чувствовать себя защищенными, но это может закрепиться как привычка. Нужно сразу показать котенку, что у него есть собственное место для сна.

Хождение по кухонным поверхностям

Кошки любопытны и любят исследовать высоты, особенно на кухне, где часто что-то вкусное. Чтобы избежать этого, следует поддерживать чистоту, своевременно убирать остатки пищи и хранить продукты в недоступных местах.

Игры в ночное время

Если котенок ночью будит хозяина и тот играет с ним или кормит, это быстро становится привычкой. Чтобы избежать ночных игр, важно уделить внимание играм с котенком вечером и накормить его перед сном.

Капризы и агрессия

Это поведение типично для избалованных животных. Важно с самого прибытия кошки в дом устанавливать правила, четко указывая, что разрешено, а что нет. Физическое наказание недопустимо, так как это только усилит агрессию.

Индульгенция в отношении кошек может привести к формированию капризного и агрессивного характера. Важно начинать воспитание с первых дней пребывания котенка в доме, чтобы он вырос послушным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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