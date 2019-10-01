Легкоатлетка Ласицкене не будет отказываться от российского гражданства

Геннадий Габрилян, тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене рассказал о том, что собирается делать спортсменка в случае отстранения РУСАДА. Ранее разгорелся новый скандал из-за несоответствия данным Московской антидопинговой лаборатории.

Ласицкене в понедельник выиграла золото на чемпионате мир по легкой атлетике в Дохе. Она показала результат 2,04 м, опередив украинку Ярославу Магучих и американку Вашти Каннингем.

"Если наши спортсмены, которые состоят в системе АДАМС, не смогут сдавать пробы и быть доступными для допинг-офицеров, то им не разрешат выступать. Видимо, тогда придется искать какое-то место в мире, чтобы к нам могли приезжать и брать пробы. Но ни в коем случае у нас не идет речи о смене гражданства. Маша - патриот России и нашей федерации, которая должна работать и быть на высоте", - приводит "СЭ" слова Габриляна.

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