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Что выбрать? Модные направления групповых тренировок, которые недавно появились

1:48
Спорт

Фитнес-инструктор Юрий Аверьянов рассказал о модных направлениях групповых занятий, которые появились недавно.

Что выбрать? Модные направления групповых тренировок, которые недавно появились
Фото: flickr.com by Diamond Moutain is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Например, Hyrox. Он появился в 2017 году, и с каждым годом он набирает популярность, охватывая всё больше стран и спортсменов по всему миру. Это направление фитнеса, включающее в себя как функциональный тренинг, так и тренировку выносливости: бег на восемь километров и выполнение восьми видов упражнений. Сюда относятся лыжные гонки, толкание и тяга саней, бёрпи, "прогулка фермера", бросание тяжёлого мяча и выпады.

Бикрам-йога, или горячая йога — одно из популярных на западе направлений спокойного фитнеса. Занятия проводятся в специально нагретых до 40 градусов помещениях, уровень влажности тут достигает 60 процентов. Основным отличием служит наименьший риск получить травму сустава при изучении или повторении асаны.

Тверкинг — одно из модных направлений танцевальных групповых занятий, что набирает всё большую популярность за счёт узнаваемости движений. Это энергичные движения ягодицами, бёдрами и мышцами кора под зажигательную музыку.

VR-тренировки — тренировки с очками и гарнитурой виртуальной реальности. Вы можете не выходя из дома заняться чем захотите и где захотите. Это может быть йога на берегу океана, или же, включив занятия по боксу, вы сможете уклоняться, приседать и наносить удары виртуальному противнику, пишет "Чемпионат".

Еще среди популярных видов групповых тренировок можно выделить: аквадинамику; каларипаятту; bosu; джампинг-фитнес.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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