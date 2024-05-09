Что будет с организмом, если есть грецкие орехи каждый день: как не навредить

Чем полезны грецкие орехи для здоровья

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грецкий орех — один из самых здоровых продуктов, который вы можете есть регулярно.

Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чем полезен

Грецкие орехи содержат больше фенолов, чем любой другой орех. Это антиоксиданты, которые защищают клетки и органы от повреждения свободными радикалами. 50-граммовая порция грецких орехов содержит больше фенолов, чем стакан красного вина или яблочного сока.

Кроме того, грецкие орехи защищают организм от возрастного снижения умственных функций, болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений и заболеваний головного мозга.

Грецкие орехи богаты соединениями, обладающими мощным антиоксидантным действием, в том числе гамма-токоферол, флавоноиды, фенольная кислота и проантоцианидины. Грецкие орехи также богаты йодом, клетчаткой и растительным белком.

Сколько грецких орехов можно съедать в день

Грецкие орехи полезны в умеренных количествах. Рекомендуемый размер порции — небольшая горсть (45 грамм) в день.

Орехи — отличная питательная закуска, и вы можете легко носить их с собой, куда бы вы ни отправились, например, на прогулку, учебу или работу.