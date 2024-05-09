Что будет с организмом, если есть грецкие орехи каждый день: как не навредить

Грецкий орех — один из самых здоровых продуктов, который вы можете есть регулярно.
Грецкие орехи содержат больше фенолов, чем любой другой орех. Это антиоксиданты, которые защищают клетки и органы от повреждения свободными радикалами. 50-граммовая порция грецких орехов содержит больше фенолов, чем стакан красного вина или яблочного сока.
Кроме того, грецкие орехи защищают организм от возрастного снижения умственных функций, болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений и заболеваний головного мозга.
Грецкие орехи богаты соединениями, обладающими мощным антиоксидантным действием, в том числе гамма-токоферол, флавоноиды, фенольная кислота и проантоцианидины. Грецкие орехи также богаты йодом, клетчаткой и растительным белком.
Грецкие орехи полезны в умеренных количествах. Рекомендуемый размер порции — небольшая горсть (45 грамм) в день.
Орехи — отличная питательная закуска, и вы можете легко носить их с собой, куда бы вы ни отправились, например, на прогулку, учебу или работу.
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