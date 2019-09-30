ФИФА обязал "Кардифф" заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста

ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе. Клуб АПЛ обязан выплатить шесть миллионов евро. Комитет по статусу игроков постановил, что платеж должен быть отправлен в соответствии с договоренностью от 19 января 2019 года, сообщает пресс-служба организации.

Футболист Эмилиано Сала 22 января погиб при перелете из Нанта в Кардифф на легкомоторном самолете, упавшем над проливом Ла-Манш. Валлийский клуб отказался платить "Нанту", из-за чего французы подали жалобу.

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