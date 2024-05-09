BMW снижает прибыль на фоне рекордных инвестиций в электромобили и конкуренции с Tesla

BMW прогнозирует снижение прибыли из-за инвестиций в электромобили и рост затрат

1:01 Your browser does not support the audio element. Авто

BMW ожидает незначительное снижение прибыли до налогообложения в этом году из-за роста расходов на исследования и разработки, производство и персонал. Также снижение цен на подержанные автомобили сказалось на прибыли.

Фото: Wikipedia by BMW Nederland is licensed under CC BY 3.0

В первом квартале прибыль в автомобильном сегменте снизилась до 8,8% из-за высокой себестоимости и низкого спроса на люксовые автомобили в Китае. Компания активно инвестирует в электромобили и модернизацию моделей, планируя рекордные расходы в этом году.

Руководство BMW считает, что необходимо поддерживать стратегическое направление, чтобы сохранить позиции на рынке. Падение прибыли в первом квартале составило 18,9%, достигнув 4,1 млрд евро, хотя это и превысило ожидания аналитиков. В то же время продажи электромобилей выросли на 28%, достигнув 83 тысяч автомобилей за квартал.