Путешествие по забытым городам: петра, Пальмира, Джераш и Колманскоп — древние руины и города-призраки

В пустыне можно встретить не только живописный оазис, но и забытые города, погребенные под слоем песка. Сложно себе представить, что когда-то на этих улицах, теперь скрытых под песчаным покровом, бурлила жизнь. Сегодня эти древние населенные пункты почти утрачены для мира, и по их руинам бродят лишь единичные фотографы.
Петра
Древний город в Иордании, высеченный прямо в скалах, в прошлом был значимым торговым центром. Тысячелетия назад через него проходили караваны, перевозившие товары издалека.
В Петре ранее жило до 20 000 человек. Теперь её розовые песчаниковые дворцы пусты, но благодаря археологам и туристам, они вновь обретают жизнь.
Пальмира
Пальмира, бывший цветущий город Римской империи, теперь — место для туристов, но его древние стены всё ещё хранят славу "города пальм".
Город особенно красив в сумерки и ночью, когда подсветка зданий делает их еще более величественными и монументальными. После наслаждения этими видами туристам сложно возвращаться в современный мир, находящийся неподалеку с его удобствами.
Джераш
200 лет назад Джераш был полностью скрыт под песками. Только в 1806 году экспедиция обнаружила этот величественный город, оставшийся после Римской империи.
Процветавший когда-то Джераш был разрушен землетрясением в 749 году. После этого место было заброшено, но сохранившиеся руины до сих пор впечатляют туристов.
Колманскоп
Этот город в Африке возник в XX веке во время "алмазной лихорадки". Несмотря на его относительно новую историю, Колманскоп удивительно колоритен и заслуживает внимания.
Заснованный в 1908 году Августом Штаухом, он быстро обрел европейский облик с удобствами, такими как стадион и трамвайная линия. Сегодня это город-призрак, доступный для посещения благодаря пропускам от алмазодобывающей компании.
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