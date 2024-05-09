Путешествие по забытым городам: петра, Пальмира, Джераш и Колманскоп — древние руины и города-призраки

Топ великолепных городов среди песков, забытых веками

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В пустыне можно встретить не только живописный оазис, но и забытые города, погребенные под слоем песка. Сложно себе представить, что когда-то на этих улицах, теперь скрытых под песчаным покровом, бурлила жизнь. Сегодня эти древние населенные пункты почти утрачены для мира, и по их руинам бродят лишь единичные фотографы.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Петра

Древний город в Иордании, высеченный прямо в скалах, в прошлом был значимым торговым центром. Тысячелетия назад через него проходили караваны, перевозившие товары издалека.

В Петре ранее жило до 20 000 человек. Теперь её розовые песчаниковые дворцы пусты, но благодаря археологам и туристам, они вновь обретают жизнь.

Пальмира

Пальмира, бывший цветущий город Римской империи, теперь — место для туристов, но его древние стены всё ещё хранят славу "города пальм".

Город особенно красив в сумерки и ночью, когда подсветка зданий делает их еще более величественными и монументальными. После наслаждения этими видами туристам сложно возвращаться в современный мир, находящийся неподалеку с его удобствами.

Джераш

200 лет назад Джераш был полностью скрыт под песками. Только в 1806 году экспедиция обнаружила этот величественный город, оставшийся после Римской империи.

Процветавший когда-то Джераш был разрушен землетрясением в 749 году. После этого место было заброшено, но сохранившиеся руины до сих пор впечатляют туристов.

Колманскоп

Этот город в Африке возник в XX веке во время "алмазной лихорадки". Несмотря на его относительно новую историю, Колманскоп удивительно колоритен и заслуживает внимания.

Заснованный в 1908 году Августом Штаухом, он быстро обрел европейский облик с удобствами, такими как стадион и трамвайная линия. Сегодня это город-призрак, доступный для посещения благодаря пропускам от алмазодобывающей компании.