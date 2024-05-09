Рынок недвижимости 2024: рост предложения многоквартирных домов на 21%

Почти 3 тысячи квартир ежедневно выводится на рынок

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С января 2024 года разработчики представили на рынок свыше 1,8 тысяч многоквартирных домов, что на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года, как отмечают аналитики с портала "ЕРЗ.РФ".

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

В первые четыре месяца года было анонсировано 1859 новых жилых комплексов, включающих в себя 334,2 тыс. квартир с общей площадью 15,68 млн квадратных метров.

В апреле 2024 года застройщики вывели на рынок 552 многоквартирных дома, что на 17% больше по сравнению с апрелем 2023 года. В этом месяце было предложено 111 тыс. новых квартир с общей площадью 4,71 млн квадратных метров.

С начала года ежедневно в продажу поступало 2762 квартиры, что на 2% превышает показатель прошлого года. Если текущие темпы сохранятся, к концу года количество квартир в новостройках достигнет 1,01 млн единиц.