Гастроэнтеролог Утюмова назвала самую вредную из популярных среди россиян ягод

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова, представляющая медицинскую компанию СберЗдоровье, отметила, что виноград может быть вредным и рекомендуется ограничивать его потребление в некоторых случаях.
"Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара", — рассказала Утюмова.
Врач напомнила, что виноград имеет высокую калорийность и может стимулировать аппетит из-за его гликемического индекса.
Также эксперт отметила, что витамин С в винограде может действовать как сильный аллерген.
Кроме того, из-за своего влияния на желудочный сок, виноград не рекомендуется употреблять людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, пишет Газета.Ru.
Наконец, специалист добавила, что некоторые токсичные соединения могут содержаться в виноградных косточках и при употреблении больших количеств могут вызывать расстройства желудка.
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