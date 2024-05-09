Гастроэнтеролог Утюмова назвала самую вредную из популярных среди россиян ягод

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Гастроэнтеролог Утюмова: у винограда есть большое количество противопоказаний

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова, представляющая медицинскую компанию СберЗдоровье, отметила, что виноград может быть вредным и рекомендуется ограничивать его потребление в некоторых случаях.

Фото: commons.wikimedia.org by Hot Ash is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара", — рассказала Утюмова.

Врач напомнила, что виноград имеет высокую калорийность и может стимулировать аппетит из-за его гликемического индекса.

Также эксперт отметила, что витамин С в винограде может действовать как сильный аллерген.

Кроме того, из-за своего влияния на желудочный сок, виноград не рекомендуется употреблять людям с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, пишет Газета.Ru.

Наконец, специалист добавила, что некоторые токсичные соединения могут содержаться в виноградных косточках и при употреблении больших количеств могут вызывать расстройства желудка.