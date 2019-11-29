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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Чем полезны разные сорта винограда

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Виноград является крайне полезным продуктом питания, в котором содержится множество самых разных витаминов, минералов и веществ, необходимых нашему организму. Проведены исследования, которые могут рассказать о том, чем полезна каждая из разновидностей винограда. В этой статье речь пойдет именно об этом.

Польза винограда для организма человека.

В целом в любом винограде содержится более ста разновидностей биологически активных веществ, которые способны насытить наш организм необходимыми ему элементами. Рекомендуется съедать в год около семидесяти килограмм этих ягод, чтобы насытиться всеми микроэлементами, содержащимися в винограде.

Благодаря набору всевозможных групп витаминов виноград способствует улучшению состояния организма при некоторых заболеваниях. Так, например, известны антиоксидантные свойства винограда. При нынешнем жизненном темпе человек постоянно подвергается стрессу, вследствие чего на клеточном уровне начинаются процессы разрушения. Все это может привести к таким последствиям как: болезнь почек, печени, астма, острое ослабление иммунитета, аллергия, онкологические патологии, преждевременное старение организма. Виноград помогает справиться со всеми перечисленными недугами именно из-за содержания в нем антиоксидантов. Их задача — нейтрализовать рост раковых клеток, воспрепятствовать размножению вирусов в организме. Из-за этих свойств виноград и начал когда-то использоваться в приготовлении вина.

Краткий перечень содержащихся полезных веществ в винограде.

Помимо витаминов виноград богат органическими кислотами, как например яблочная, лимонная, винная, щавелевая и прочие. Их польза заключается в стимулировании выработки желудочного сока, который, в свою очередь, улучшает работу пищеварительной системы.

Кроме кислот виноград содержит пектин, который имеет способность связывать радионуклиды. Биологические активные вещества укрепляют стенки капилляров и сосудов.

Особенности черного винограда.

Черные ягоды содержат в себе больше всех полезных элементов, чем зеленые и красные сорта винограда. В них есть некоторые вещества, которых практически нигде больше не содержится. Таким образом, лекарственные свойства черного винограда более выражены, чем у прочих разновидностей этой культуры. Нередко черный виноград используют при повышенном или пониженном давлениях. Однако эти сорта довольно калорийны, ими не стоит злоупотреблять.

Польза зеленого винограда.

Зеленый виноград хорош своими способностями улучшать обмен веществ в организме. Он является хорошим средством против плохого настроения, депрессии, быстрой утомляемости. В зеленом винограде содержится меньше аскорбиновой кислоты, чем в черном, зато он благотворно влияет на дыхательную систему.

Красный виноград.

Красный виноград может приносить организму как пользу, так и вред. В первом случае он повышает иммунитет организма, снижает вероятность развития раковых опухолей, очищает кровь. Во втором же случае он негативно действует на людей, страдающих сахарным диабетом, язвой желудка, аллергией.

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