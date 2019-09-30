Британский бегун Джемили назвал чемпионат мира в Дохе странным

Бегун Адам Джемили назвал странным чемпионат мира-2019, который проводится в Дохе. Британец в Катаре вышел в полуфинал на дистанции 200 м.
"По сравнению с этим чемпионат Великобритании выглядит неплохо. Странный чемпионат мира, очень странный. Только мы, спортсмены, можем сделать этот турнир более увлекательным", - цитирует Джемили The Sun.
Ранее были раскритикованы организаторы турнира. Пресса обратила внимание на пустые трибуны стадиона в Дохе.
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