Минспорта требует от ФК "Балтика" 19 млн за использование стадиона

ФГУП "Спорт-Ин" подала иск в отношении футбольного клуба "Балтика" на 19,2 млн рублей. Заявление было подано 23 сентября, сообщают "Новости Калининграда".

Областные власти до сих пор не приняли стадион в региональную собственность. Они планируют завершить процесс получения объекта до конца года. Стоимость одной игры "Балтики" на новом стадионе ранее оценивалась в 2 млн руб.

ФГУП "Спорт-Ин" является управляющей кампанией тех стадионов ЧМ-2018, которые не были переданы региональным властям. Организация входит в структуру Минспорта.

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