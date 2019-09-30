Футболист Павел Мамаев рассказал о тюремной жизни. Интервью он дал своей жене Алане на ее телеканале YouTube.
"На чем спали? Железные спальные места, на которое кладется матрас. Шконки называются. Ели по-разному. Баланду пробовали. Сами немного готовили. Баланда нормальная. Мы ее не часто ели", - заявил Мамаев.
Футболист находился в СИЗО и колонии с 8 октября 2018 года по 17 сентября 2019 года. Мамаев вышел на свободу по УДО. Спустя три дня он расторг контракт с "Краснодаром", а 28 числа подписал соглашение с "Ростовом".
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