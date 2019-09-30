Легкоатлетке Сидоровй не помешало отсутствие флага России на ЧМ

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова после победы на чемпионате мира в Дохе не заметила отсутствия флага России. Спортсменка призналась, что была настолько рада завоеванной медали, что не думала об этом.

"Что касается того, что я не могла праздновать со своим флагом, понятно, что это не очень комфортно. Но, если честно, я была настолько рада, что просто не думала об этом", - приводит "Чемпионат" слова Сидоровой.

Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом, показав результат 4,95 м.

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