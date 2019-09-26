Кокорин и Мамаев не приехали на суд к своему другу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не приехали 24 сентября в суд, где должно было рассматриваться ходатайство Александра Протасовицкого об УДО. Адвокат Татаьяна Прилипко в интервью журналистам рассказала о том, почему вышедшие ранее из колонии отсутствовали в зале суда.

"Протасовицкий надеялся, что они приедут, ждал их. Однако мы прекрасно понимаем, что в данный момент у них есть и свои проблемы, связанные с футболом. Кокорин уже в Санкт-Петербурге, Мамаев решает вопросы с новым клубом. Ну не приехали. с этим уже ничего не сделаешь", - сказала правозащитница "Брянским новостям".

Заседание по ходатайству Протасовицкого было перенесено на 1 октября.

Читайте также:

Роналду стал одним из худших исполнителей штрафных в Италии

Кокорина отправили на тренировку "Зенита-2"

Квят считает хорошей идею переноса Формулы-1 из Сочи в Петербург