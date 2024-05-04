Не дайте ржавчине испортить ваш автомобиль этим летом: профессионального уход за кузовом

Как защитить кузов автомобиля после зимы: советы от эксперта Евгения Евтеева

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Евгений Евтеев, совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service, поделился профессиональными советами о том, как защитить автомобиль от ржавчины и повреждений кузова после зимы и весны.

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Основной враг кузова — дорожная пыль и грязь, содержащие абразивы, металлическую стружку и химические реагенты. Евтеев рекомендует несколько шагов для поддержания состояния автомобиля: очистку подкапотного пространства для предотвращения нарушения температурного режима двигателя, тщательную очистку дренажей моторного отсека и радиаторов, чтобы обеспечить их эффективную работу.

Для закрепления результатов стоит использовать консервант, удаляющий металлические вкрапления, битум и смолу, и специальные средства для очистки стекол от водного камня. Наконец, рекомендуется химчистка салона после зимнего и весеннего периода.