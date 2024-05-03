Цены падают: наценки на товары первой необходимости в России снизились более чем в три раза

Согласно информации, опубликованной РИА Новости, основанной на данных Федеральной антимонопольной службы РФ, российские магазины значительно сократили наценки на социально значимые товары.
С 2021 года наценка снизилась более чем в три раза и составляет теперь 6,4 процента.
ФАС отметила, что по её предложению несколько розничных сетей добровольно установили ограничения на наценки по "первой цене" на 25 категорий товаров.
Это привело к тому, что общий уровень наценок в 11 федеральных торговых сетях снизился на 15,8 процентных пунктов, уменьшившись с 22,2 процента в августе 2021 года до 6,4 процента на текущий момент.
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