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Цены падают: наценки на товары первой необходимости в России снизились более чем в три раза

Российские магазины снизили наценку на социально значимые товары

0:54
Экономика

Согласно информации, опубликованной РИА Новости, основанной на данных Федеральной антимонопольной службы РФ, российские магазины значительно сократили наценки на социально значимые товары.

Российские магазины снизили наценку на социально значимые товары
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

С 2021 года наценка снизилась более чем в три раза и составляет теперь 6,4 процента.

ФАС отметила, что по её предложению несколько розничных сетей добровольно установили ограничения на наценки по "первой цене" на 25 категорий товаров.

Это привело к тому, что общий уровень наценок в 11 федеральных торговых сетях снизился на 15,8 процентных пунктов, уменьшившись с 22,2 процента в августе 2021 года до 6,4 процента на текущий момент.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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