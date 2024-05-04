Раскрыт неожиданный дефект новой Lada Vesta: угроза для вашего авто?

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Проблема с тросом ручника в новом поколении Lada Vesta: вопросы к качеству

0:45
Авто

Владельцы Lada Vesta нового поколения (Lada Vesta NG) столкнулись с дефектом: трос ручного тормоза терет о пластиковый бензобак. Этот проблемный момент выявлен с правой стороны автомобиля по ходу движения.

Проблема с тросом ручника в новом поколении Lada Vesta: вопросы к качеству
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Один из владельцев обратился с этой проблемой в дилерский центр Lada, где ему было отказано в устранении дефекта. Издание "Лада.Онлайн" попыталось получить комментарии от пресс-службы компании "АвтоВАЗ", однако ответа пока не последовало.

Неизвестно, будет ли производственное предприятие проводить отзывную кампанию для исправления данной проблемы. Важно отметить, что у предыдущего поколения Lada Vesta подобной проблемы не наблюдалось.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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