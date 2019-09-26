Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят поддержал идею возможного переноса Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург. Этап может пройти в новом месте в 2021 году.
Ранее идею прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея "не на повестке".
"Может быть, это хорошая идея, чтобы этап проходил ближе к крупным городам, таким как Москва или Санкт-Петербург. Это позволит присутствовать на трибунах большему количеству зрителей. Так будет удобнее и болельщикам из Европы. Почему бы и нет? Не считаю, что эта идея плохая", - сказал Квят журналистам.
Читайте также:
Чемпион мира в одиночном катании Такахаси перешел в танцы на льду
В Кремле прокомментировали возможный перенос этапа Формулы-1 из Сочи
"Барселона" оштрафована на 300 тыс. евро за Гризманна
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.