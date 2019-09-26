Роналду стал одним из худших исполнителей штрафных в Италии

Нападающий "Ювентус" Криштиану Роналду занимает второе место в списке худших исполнителей штрафных в прошлом сезоне в чемпионате Италии. В прошлом сезоне португалец 18 раз бил прямым ударом со штрафного, но ни разу не смог попасть в створ.

Худший показатель у Камило Чиано из "Фрозиноне", который 21 раз неточно пробил со штрафного, сообщает l'Ultimo Uomo.

Всего же за весь прошлый сезон на клубном уровне Роналду исполнил 24 штрафных прямыми ударами по воротам соперника. Все эти попытки оказались безрезультатными. 15 раз его удары приходились в стенку, 2 раза - выше ворот, в 7 случаях угрозу от своих ворот отводили вратари.

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