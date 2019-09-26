Чемпион мира в одиночном катании Такахаси перешел в танцы на льду

Чемпион мира в одиночном катании Дайсукэ Такахаси перешел в танцы на льду. Он будет выступать с японкой Каной Мурамото. Фигурист завершил карьеру в 2014 году, но в 2018 вернулся в спорт.

Кроме чемпионата мира-2010, Такахаси успешно выступил на Олимпиаде-2010. В Ванкувере он завоевал бронзу. Также японец дважды выигрывал серебро мировых первенств (2007, 2012) и дважды был победителем чемпионата четырех континентов.

Мурамото начинала карьеру в одиночном катании, впоследствии перешла в танцы на льду. В 2018 году она в паре с Крисом Ридом завоевал бронзу на чемпионате четырех континентов.

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