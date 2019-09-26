Кокорина отправили на тренировку "Зенита-2"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов опубликовал фотографию с нападающим Александром Кокориным. Форвард прибыл на тренировку второй команды сине-бело-голубых.

"Он вернулся!" - подписал Радимов фотографию, опубликованную в Instagram.

Кокорин был освобожден по УДО 17 сентября. Он находился в СИЗО и колонии почти год после участия в двух драках в центре Москвы. Футболист был осужден по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Форвард подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, но питерский клуб не смог заявить его на чемпионат.

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