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Тренер назвала эффективные упражнения на развитие координации

0:53
Спорт

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала об упражнениях, направленных на развитие координации.

Тренер назвала эффективные упражнения на развитие координации
Фото: flickr. com by Robert Bejil is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Координация — это возможность человека эффективно, точно, быстро и упорядоченно двигаться. Причем речь идет не только об умении быть в балансе.

Портал "СЭ" сообщает, что развитая координация помогает сохранять равновесие в сложных условиях, например поскользнувшись на льду или оступившись на ступеньках.

Для тренировки координации подойдут йога и пилатес. Еще здесь будут полезны велопрогулки, катание на роликах, скейте или подвижные игры, требующие точности движений.

Упражнения для развития координации: повороты головы; фокусировка взгляда; поза "дерева" из йоги; баланс на одной ноге; боковая планка (высокая); баланс с вытяжением.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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