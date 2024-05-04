Тренер назвала эффективные упражнения на развитие координации

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Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала об упражнениях, направленных на развитие координации.

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Координация — это возможность человека эффективно, точно, быстро и упорядоченно двигаться. Причем речь идет не только об умении быть в балансе.

Портал "СЭ" сообщает, что развитая координация помогает сохранять равновесие в сложных условиях, например поскользнувшись на льду или оступившись на ступеньках.

Для тренировки координации подойдут йога и пилатес. Еще здесь будут полезны велопрогулки, катание на роликах, скейте или подвижные игры, требующие точности движений.

Упражнения для развития координации: повороты головы; фокусировка взгляда; поза "дерева" из йоги; баланс на одной ноге; боковая планка (высокая); баланс с вытяжением.