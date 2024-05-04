Квартира в Москве за 900т: уникальные апартаменты в Сокольниках

В Москве нашли апартаменты дешевле миллиона рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В столице обнаружили недорогую недвижимость, стоимость которой не превышает миллиона рублей.

Фото: unsplash.com by Mar Newhall laughayette is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как сообщает aif. ru, на продажу выставлены апартаменты в подвальном помещении старинного кирпичного дома, построенного в 1924 году в районе Сокольники. Цена объекта — 900 тысяч рублей. Площадь составляет 6,3 кв. м, в том числе ванная комната площадью 1,2 кв. м, а высота потолков — 2,5 метра.

Квартира имеет отдельный вход, и к ее двери можно подойти по узкой лестнице. В апартаментах еще не закончен ремонт, и в помещении чувствуется запах сырости, который, как утверждают владельцы, сохранится даже после ремонта.