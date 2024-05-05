Энтомолог рассказала, какую надеть одежду перед тем, как удалить гнёзда насекомых

Как бороться с гнёздами ос, шершней?

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С началом дачного сезона выходят из зимовки различные виды жалящих насекомых. Некоторые из них формируют гнёзда на чердаках, в садовых домиках, что вызывает беспокойство у огородников. Как бороться с гнёздами ос и шершней, чтобы они не ужалили? Об этом рассказала в беседе с Pravda.ru энтомолог, эксперт по насекомым Мария Львова.

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"Стоит избегать непосредственного контакта с гнёздами ос и шершней. Если вы увидите гнездо, не подходите к нему близко и не трогайте его. Если вдруг гнездо находится на вашем участке или в доме, то стоит обработать гнездо специальным средством от этих насекомых, например, аэрозольные спреи"

Эксперт обращает внимание, что лучше всего это делать в вечернее время, через 2-3 часа после захода солнца.

"В это время осы наименее активны и они находятся в гнезде. Но, прежде чем бороться с гнёздами, нужно правильно подготовиться — надеть подходящую одежду. Это должна быть мешковатая одежда, желательно в 2-3 слоя. Одежда должна полностью закрывать тело, включая запястье, щиколотки и шею. На руки надо надеть плотные перчатки, лучше кожаные, обуть высокие ботинки. На голову надеть шляпу пчеловода или обычную, а лицо прикрыть плотной сетчатой тканью"

Мария Львова рассказывает, что после обработки специальным раствором гнездо, необходимо подождать сутки, а после снять его и выкинуть либо сжечь.

"Вероятность того, что вас укусит оса или шершень, при ликвидации гнезда, очень велика. Нужно просто быстро удалиться от гнезда, выпить антигистаминные препараты. На укус можно приложить лёд или холодный компресс, чтобы снизить отёчность и болезненность"