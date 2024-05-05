Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогер Лерчек обнимается с супругом в ОАЭ после заявления о разводе
Ветеринары ответили, сколько спит здоровый кот
Эффективные советы по красоте, которые необходимо знать
Мария Кожевникова связала критику поклонников с "раздирающей завистью"
Иван Стебунов рассказал, что не смог осуществить мечту и стать кадетом
Бывший муж Бритни Спирс пообещал помочь певице после инцидента в отеле
Нюша заявила об изменениях в карьере на фоне смены имиджа
Проблема с тросом ручника в новом поколении Lada Vesta: вопросы к качеству
Тренер объяснил, как правильно отжиматься от пола
Энтомолог рассказала, какую надеть одежду перед тем, как удалить гнёзда насекомых

Как бороться с гнёздами ос, шершней?

1:54
Садоводство » Советы

С началом дачного сезона выходят из зимовки различные виды жалящих насекомых. Некоторые из них формируют гнёзда на чердаках, в садовых домиках, что вызывает беспокойство у огородников. Как бороться с гнёздами ос и шершней, чтобы они не ужалили? Об этом рассказала в беседе с Pravda.ru энтомолог, эксперт по насекомым Мария Львова.

Как бороться с гнёздами ос, шершней?
Фото: commons.wikimedia.org by Oldobelix is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Стоит избегать непосредственного контакта с гнёздами ос и шершней. Если вы увидите гнездо, не подходите к нему близко и не трогайте его. Если вдруг гнездо находится на вашем участке или в доме, то стоит обработать гнездо специальным средством от этих насекомых, например, аэрозольные спреи"

Эксперт обращает внимание, что лучше всего это делать в вечернее время, через 2-3 часа после захода солнца.

"В это время осы наименее активны и они находятся в гнезде. Но, прежде чем бороться с гнёздами, нужно правильно подготовиться — надеть подходящую одежду. Это должна быть мешковатая одежда, желательно в 2-3 слоя. Одежда должна полностью закрывать тело, включая запястье, щиколотки и шею. На руки надо надеть плотные перчатки, лучше кожаные, обуть высокие ботинки. На голову надеть шляпу пчеловода или обычную, а лицо прикрыть плотной сетчатой тканью"

Мария Львова рассказывает, что после обработки специальным раствором гнездо, необходимо подождать сутки, а после снять его и выкинуть либо сжечь.

"Вероятность того, что вас укусит оса или шершень, при ликвидации гнезда, очень велика. Нужно просто быстро удалиться от гнезда, выпить антигистаминные препараты. На укус можно приложить лёд или холодный компресс, чтобы снизить отёчность и болезненность"

Как избавиться от ос и шершней в радиусе 500 метров
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева

Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.

Удаляем пень с помощью соли
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Борьба с выпадением волос: как преодолеть эту проблему
МИД РФ сообщил, что Благодатный огонь начал свое путешествие по планете
Звезда "Папиных дочек" Ева Смирнова купила внедорожник за 2,3 млн рублей
Ветеринары рассказали, можно ли давать кошке молоко
Ксения Собчак взяла интервью у родных убитой в Казахстане Салтанат
Блогерша Ида Галич в свой день рождения вызывала в отель Сочи скорую помощь
Рудковская заявила о появлении морщин у Водяновой из-за активной мимики
Бывший президент Украины объявлен в розыск по линии МВД
Фильмы "Бегущий в лабиринте" получат перезапуск с новым сюжетом
США оказались в безвыходном положении из-за проблем госдолга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников