Сколько должен спать здоровый кот: это должен знать каждый владелец пушистика

Ветеринары ответили, сколько спит здоровый кот

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все знают, что полноценный сон необходим не только людям, но и их питомцам.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Особенно это касается кошек, которые склонны спать больше других животных. Но что считается нормой? Нужно ли беспокоиться, если ваш любимец провел во сне почти целый день?

Ветеринар Евгения Гусева утверждает, что кошки могут спать до 20 часов в сутки, и это абсолютно нормально. Они наиболее активны утром, когда хозяин готовится на работу, и вечером, когда он возвращается домой.

Отсутствие у кошки собственного места для сна и постоянные помехи могут стать причиной стресса для животного.

Это может повлиять на её поведение. Кошка может стать более агрессивной, предпочесть уединение и начать есть хуже.

Поэтому важно не игнорировать потребность животных в личном пространстве для отдыха и сна, создавая для этого максимально комфортные условия.