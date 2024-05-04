Подготовка к сезону клещей в России: эффективные методы профилактики и действия при укусе

Россиянам рассказали, как защититься от клещей

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие жители России с нетерпением ожидают майские праздники, но вместе с приятными моментами отдыха могут столкнуться с опасностью заражения иксодовыми клещами. Об этом рассказывают эксперты туристического сервиса tutu в интервью изданию "Газета.Ru". Они поделились советами о том, как защитить себя и своих домашних животных от укусов клещей и что делать, если укус все же произошел.

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Эксперты рекомендуют россиянам делать прививки до начала сезона активности клещей, но напоминают, что прививаться можно и в текущий момент, так как доступна срочная вакцинация, проводимая через две недели после первой инъекции.

Особенно высока опасность укусов в таких регионах, как Сибирь, Урал и Дальний Восток. Если планируется отдых за рубежом, то стоит воспользоваться услугами ДМС для обеспечения защиты в любой точке мира.

Специалисты советуют отправляться на природу в светлой одежде, использовать репелленты и обрабатывать от паразитов домашних животных. По возвращении важно тщательно осмотреть всех на предмет присутствия клещей и при их обнаружении немедленно обратиться за медицинской помощью. Если поездка в клинику затруднена, клеща можно попытаться удалить самостоятельно, используя специальное устройство из аптеки, но лучше всего это делать, держа его как можно ближе к месту укуса.

По словам экспертов, клеща следует отправить на анализ в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, заражен ли он инфекционными заболеваниями, такими как боррелиоз или энцефалит, симптомы которых могут проявиться спустя несколько недель.