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Терапевт Драпкина: у людей, питающихся разнообразно и сбалансировано, психическое здоровье и умственные способности лучше, чем у приверженцев других принципов питания

У людей, питающихся разнообразно и сбалансировано, психическое здоровье лучше

1:12
Здоровье

Учёные проанализировали данные 182 тысяч людей и выделили 4 основных типа питания.

У людей, питающихся разнообразно и сбалансировано, психическое здоровье лучше
Фото: commons.wikimedia.org by Еда на вынос is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первый — сбалансированное здоровое питание, включающее в себя свежие овощи, фрукты, рыбу и правильные жиры.

Второй — вегетарианское питание без мяса, молока и яиц.

Третий — питание, в котором ограничены продукты с крахмалом, например, картофель, рис, большинство круп и бобовые.

Четвёртый — питание с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки, например, кето-диета или диета Аткинса.

Лучшие результаты у сбалансированного здорового питания. У тех, кто питался по этому принципу психическое здоровье когнитивные функции были лучше, чем у остальных, рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России, академик Оксана Драпкина.

Она отметила, что в рационе обязательно должны быть высококачественные продукты богатые макро- и микронутриентами. Калорийность при малоподвижном образе жизни должна быть от 1600 до 1800 ккал, при активном — около 2200 ккал.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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