Учёные США раскрыли секрет трещин на ледниках Антарктиды: драматические изменения происходят прямо сейчас

В новом исследовании ученые из США впервые задокументировали процесс формирования трещин в антарктических шельфовых ледниках под воздействием нагрузки от талых вод.
Исследование, проведенное на леднике Георга VI, показало, что талая вода, скапливающаяся на поверхности льда, вызывает его изгиб и ломку. Для сбора данных использовались системы ГЛОНАСС и наземные замедленные фотографии в период рекордного таяния 2019-2020 годов, сообщает Cambridge University Press.
Анализ временных рядов показал значительные вертикальные и горизонтальные смещения льда под воздействием талой воды. Моделирование подтвердило, что нагрузка талой водой создает растягивающие напряжения, ведущие к формированию трещин, аналогичных наблюдаемым во время распада ледника Ларсен Б.
Научные данные подчеркивают важность понимания процессов таяния ледников в условиях изменения климата для прогнозирования будущих изменений в Антарктиде и их влияния на уровень моря.
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