Учёные США раскрыли секрет трещин на ледниках Антарктиды: драматические изменения происходят прямо сейчас

Cambridge University Press: талые воды ломают ледники Антарктиды

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В новом исследовании ученые из США впервые задокументировали процесс формирования трещин в антарктических шельфовых ледниках под воздействием нагрузки от талых вод.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование, проведенное на леднике Георга VI, показало, что талая вода, скапливающаяся на поверхности льда, вызывает его изгиб и ломку. Для сбора данных использовались системы ГЛОНАСС и наземные замедленные фотографии в период рекордного таяния 2019-2020 годов, сообщает Cambridge University Press.

Анализ временных рядов показал значительные вертикальные и горизонтальные смещения льда под воздействием талой воды. Моделирование подтвердило, что нагрузка талой водой создает растягивающие напряжения, ведущие к формированию трещин, аналогичных наблюдаемым во время распада ледника Ларсен Б.

Научные данные подчеркивают важность понимания процессов таяния ледников в условиях изменения климата для прогнозирования будущих изменений в Антарктиде и их влияния на уровень моря.