"Ахмат" по пенальти победил "СКА-Хабаровск" в Кубке России

"Ахмат" прошел "СКА-Хабаровск" в 1/16 финала Кубка России. Встреча состоялась в Хабаровске. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, после овертайма результат был 2:2.

Грозненский клуб проигрывал во втором овертайме, но на 111-й минуте счет сравнял Магомед Митришев. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2. Решающий удар на счету нападающего Одисе Роши.

"Ахмат" в следующем раунде сыграет с "Лучом" из Владивостока. В 1/16 финала эта команда обыграла московское "Динамо".

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