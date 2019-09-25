В Федерации бокса России прокомментировали новость о пьяном дебоше

Представители Федерации бокса России (ФБР) прокомментировали информацию о потасовке в отеле в Екатеринбурге. В организации назвали новость вбросом и заявили, что таких сведений не имеют.

Ранее сообщалось, что разнимать дерущихся боксеров в отеле "Хайят" в Екатеринбурге пришлось сотрудникам Росгвардии.

"Очень странно то, что в сообщении говорится о ночи с 19 на 20 сентября. 20 сентября состоялись полуфиналы чемпионата мира по боксу. Все прошло замечательно. Никаких сообщений о каких-то ночных инцидентах в Федерацию бокса России не поступало", - сообщили "СЭ" в пресс-службе ФБР.

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