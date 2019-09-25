"Луч" победил московское "Динамо" в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча состоялась во Владивостоке и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Кирилл Марущак на 20-й минуте. Он воспользовался навесом с углового.
"Луч" в 1/8 финала сыграет с победителем пары "СКА-Хабаровск" - "Ахмат". Динамовцы не смогли выиграть уже в четвертом матче подряд.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку, но клуб не принял ее. Бело-голубые приняли решение о том, что специалист останется на своем посту до зимы.
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