Экс-чемпион мира по боксу утверждает, что Земля плоская

Бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч считает Землю плоской. Об этом спортсмен заявил в интервью Metro. Карьеру 42-летний британец завершил в 2014 году. Ранее он был чемпионом в средней весовой категории.

"Земля плоская, это сто процентов. Никаких доказательств искривления Земли нет. Это фейковое NASA использует компьютерные снимки, они все отличаются друг другом. Это все похоже на мультики. Вот когда откроют частные полеты в космос и можно будет посмотреть на Землю, я поверю, что она в виде шара", - приводит Metro слова Фроча.

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